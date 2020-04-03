Новая видеокарта AMD прошла сертификацию в Южной Корее
Южнокорейское агентство RRA, занимающееся радиочастотной сертификацией, вчера зарегистрировало ещё одну таинственную видеокарту AMD с артикулом 102-D48201. В феврале в профильной базе данных отметилась целая серия графических решений с маркировками, начинающимися на D3020x, поэтому свежую находку можно отнести к более продвинутому семейству.
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рекламаПока все догадки только этим и ограничиваются, поскольку скудная информация не позволяет судить об уровне производительности, архитектуре и рыночном позиционировании видеокарты. Напомним, что графические решения нового поколения с архитектурой RDNA 2 компания AMD пообещала представить до конца года, так что времени у компании пока вагон.
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