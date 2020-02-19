В начале этого месяца таинственные видеокарты AMD с индексами D30201 и D30202 отметились в базе данных южнокорейского регулятора, но сегодня этот список дополнился не только изделием с маркировкой D32310, но и целой серией смежных видеокарт.

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Источник изображения: RRA

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D32315, D32316, D32317, D32318, D32319, D32311, D32312, D32313, D32314 – вот полный список «новобранцев», хотя определить по нему принадлежность к конкретному семейству или технические характеристики не представляется возможным. Нельзя исключать, что речь идёт о дискретных графических решениях с архитектурой RDNA 2. Дебют некоторых из них может состояться в начале марта – по крайней мере, «бумажный».