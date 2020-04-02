Компания Samsung Electronics, как мы уже сегодня отмечали, заметно пострадала в прошлом году от динамики цен на память, поэтому на текущий год она не строили планов по расширению производства. Даже влияние коронавируса не заставит её это сделать, если верить публикации на страницах Korea Times.

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Источник изображения: Samsung

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Выручка и операционная прибыль Samsung Electronics в первом календарном квартале должны сократиться относительно предыдущего квартала, но источником проблем для компании станет преимущественно снижающийся спрос на её смартфоны. Деятельность предприятий Samsung по производству процессоров и микросхем памяти от вспышки коронавируса не пострадала, хотя случаи заражения среди сотрудников были выявлены и в Бразилии, и в США, и в самой Южной Корее. Помогли адекватные меры по изоляции прибывающих из-за рубежа сотрудников, которые предотвратили посещение инфицированными специалистами предприятий.

В компании признают, что материальный ущерб пандемией будет причинён, но его удастся частично компенсировать возросшим спросом на память для серверов и персональных компьютеров, объёмы продаж которых подскочили в связи с необходимостью переводить сотрудников на удалённый вариант работы. Представители Samsung убеждены, что вектор трансформации отрасли будет сохранён и после победы над коронавирусом, поэтому компания связывает с этой тенденцией благоприятные финансовые прогнозы.