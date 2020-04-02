Аналитическое агентство Omida, ранее известное как IHS Markit, напомнило о возвращении Intel в статус крупнейшего поставщика полупроводниковых изделий по размеру выручки в 2019 году. Кроме того, компании удалось поднять выручку на 1,3%, тогда как в среднем по рынку она сократилась за период на 11,7%.

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Источник изображения: Omida

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К слову, выручка от реализации центральных процессоров в этот прогресс никакого вклада не внесла вообще, а некоторый подъём выручки в серверном сегменте авторы исследования объясняют увеличением средней цены реализации, поскольку в натуральном выражении количество реализованной продукции Intel даже сократилось. Общую статистику отрасли серьёзно подпортили производители памяти, чья выручка сократилась на 30% в среднем. Пятое место в рейтинге удержала Broadcom, которой даже удалось поднять выручку на 5,2%.