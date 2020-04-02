Различные издания уже не раз обсуждали историю о том, как Intel стала заложником собственных амбиций при изначальном проектировании 10-нм процессоров, когда коэффициент геометрического масштабирования транзисторов был заложен неподъёмный, и начало массового производства 10-нм процессоров было смещено на несколько лет относительно первоначального графика.

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У руководства AMD тоже есть «слабое звено в репутации». Оно на каждом мероприятии не устаёт повторять, что за последние годы компания все продукты на рынок выводила в соответствии с обещанными ранее сроками. Форс-мажор в виде коронавируса пока не упоминается представителями AMD, но нельзя исключать, что он окажет негативное влияние на подготовку к анонсу новых продуктов в текущем году. Как известно , текущий график подразумевает вывод на рынок 7-нм процессоров AMD EPYC серии Milan с архитектурой Zen 3 до конца этого года.

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Источник изображения: AMD

Аналитики Barclays считают, что если фактор коронавируса вынудит AMD задержаться с дебютом Milan, то Intel в итоге получит неплохое конкурентное преимущество. Правда, как считают авторы прогноза, с внедрением 10-нм техпроцесса это Intel никак не поможет. Зато в ближайшие месяцы выручку Intel поднимет спрос на серверные компоненты и ноутбуки, порождённый необходимостью перевода сотрудников и учащихся на надомный режим.