Дебют процессоров AMD с архитектурой Zen 3 может состояться в октябре
Сделанные представителями AMD на мероприятии для аналитиков пятого марта заявления уже успели обрасти приличным количеством домыслов, поэтому имеет смысл напомнить, какие были названы сроки анонса для новых продуктов. К концу текущего года AMD рассчитывает вывести на рынок серверные процессоры EPYC с архитектурой Zen 3, представить родственные процессоры потребительского класса, а также анонсировать графические решения с архитектурой RDNA 2. Все они будут выпускаться компанией TSMC по более продвинутой версии 7-нм технологии, использование EUV-литографии для которой не гарантируется.
рекламаКитайский форум ChipHell подарил своим читателям новую надежду. Некий участник обсуждения со ссылкой на надёжный источник сообщает, что AMD представит процессоры с архитектурой Zen 3 и графические решения с архитектурой RDNA 2 в октябре этого года.
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Судить о том, когда соответствующие продукты попадут в продажу, по этому заявлению сложно. Тем не менее, октябрь является подходящим месяцем для анонса не только серверных процессоров Milan с архитектурой Zen 3, но и новых видеокарт поколения RDNA 2 с аппаратным ускорением трассировки лучей, поскольку пик продаж игровых решений обычно приходится на конец года.
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