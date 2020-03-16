Сделанные представителями AMD на мероприятии для аналитиков пятого марта заявления уже успели обрасти приличным количеством домыслов, поэтому имеет смысл напомнить, какие были названы сроки анонса для новых продуктов. К концу текущего года AMD рассчитывает вывести на рынок серверные процессоры EPYC с архитектурой Zen 3, представить родственные процессоры потребительского класса, а также анонсировать графические решения с архитектурой RDNA 2. Все они будут выпускаться компанией TSMC по более продвинутой версии 7-нм технологии, использование EUV-литографии для которой не гарантируется.

реклама

Китайский форум ChipHell подарил своим читателям новую надежду. Некий участник обсуждения со ссылкой на надёжный источник сообщает, что AMD представит процессоры с архитектурой Zen 3 и графические решения с архитектурой RDNA 2 в октябре этого года.

реклама

Источник изображения: AMD

Судить о том, когда соответствующие продукты попадут в продажу, по этому заявлению сложно. Тем не менее, октябрь является подходящим месяцем для анонса не только серверных процессоров Milan с архитектурой Zen 3, но и новых видеокарт поколения RDNA 2 с аппаратным ускорением трассировки лучей, поскольку пик продаж игровых решений обычно приходится на конец года.