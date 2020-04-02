Intel и NVIDIA давно готовили анонс новых продуктов, наметив его на второе апреля во избежание пересечения с «новостным шумом», поэтому соответствующие мероприятия были отработаны компаниями даже в условиях пандемии. На сайте Intel появился пресс-релиз, посвящённый выходу 14-нм восьмиядерных процессоров семейства Comet Lake-H и прочих новых моделей.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Характеристики новинок не раз обсуждались, для «закрепления пройденного материала» приводим фрагмент слайда из официальной презентации ещё раз.

реклама

Источник изображения: Intel

Одновременно было опубликовано изображение кристалла процессора Comet Lake-H высокой чёткости, на котором можно разглядеть восемь повторяющихся областей, содержащих вычислительные ядра. Сам кристалл имеет продолговатую форму, на долю кеш-памяти и графической подсистемы приходится не такая уж крупная его часть.