В этом сезоне ноутбуки на базе новых процессоров с восемью ядрами готовы предложить партнёры Intel и AMD, поэтому представители сайта 3DCenter вполне закономерно обратились к аудитории с вопросом о количестве ядер у процессора, на котором будет основан их новый ноутбук.

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Источник изображения: 3DCenter

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Из 934 участников опроса 41,3% отдали предпочтение процессору с восемью ядрами, 29,1% респондентов ограничились шестиядерной моделью. Почти столько же (28,6%) делают выбор в пользу процессора с четырьмя ядрами, и только один процент респондентов готов довольствоваться процессором с двумя ядрами. В октябре прошлого года аналогичный вопрос задавался пользователям настольных систем, и восьмиядерные процессоры и там набрали около 40% голосов. Июньский опрос выявил почти идентичное количество желающих получить настольный компьютер с количеством процессорных ядер от десяти до 18 штук. Возможно, если бы мобильные процессоры предлагали бы сейчас более восьми ядер, некоторое количество голосов они бы перетянули на себя.