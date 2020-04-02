Немецкие респонденты готовы к покупке ноутбуков с восьмиядерными процессорами
В этом сезоне ноутбуки на базе новых процессоров с восемью ядрами готовы предложить партнёры Intel и AMD, поэтому представители сайта 3DCenter вполне закономерно обратились к аудитории с вопросом о количестве ядер у процессора, на котором будет основан их новый ноутбук.
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рекламаИз 934 участников опроса 41,3% отдали предпочтение процессору с восемью ядрами, 29,1% респондентов ограничились шестиядерной моделью. Почти столько же (28,6%) делают выбор в пользу процессора с четырьмя ядрами, и только один процент респондентов готов довольствоваться процессором с двумя ядрами. В октябре прошлого года аналогичный вопрос задавался пользователям настольных систем, и восьмиядерные процессоры и там набрали около 40% голосов. Июньский опрос выявил почти идентичное количество желающих получить настольный компьютер с количеством процессорных ядер от десяти до 18 штук. Возможно, если бы мобильные процессоры предлагали бы сейчас более восьми ядер, некоторое количество голосов они бы перетянули на себя.
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