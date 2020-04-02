Sharp попробовала шить медицинские маски, и ей понравилось
В прошлом квартале компания Sharp по просьбе японских властей наладила на одном из своих предприятий по производству ЖК-панелей и телевизоров выпуск медицинских масок. В «чистых комнатах» производственного корпуса было установлено профильное оборудование, приобрести которое помогло японское правительство. Пока ежедневный тираж не превышает 150 тысяч масок, но уже скоро его увеличат до полумиллиона штук. Первая партия готовой продукции была готова к концу марта.
рекламаИздание Nikkei Asian Review сообщает, что Sharp готова не только наладить выпуск медицинских масок в Европе, Индии и Китае, но и сделать этот бизнес одним из основных видов деятельности.
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Пока Sharp вынуждена отдавать все выпущенные маски на нужды японских государственных органов, но по мере расширения производства она рассчитывает наладить их реализацию сторонним клиентам через интернет-магазин.
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