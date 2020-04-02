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Выход новых мобильных Turing вызвал необходимость изменений в позиционировании продуктов NVIDIA

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К моменту появления этого материала на страницах нашего сайта «всё прогрессивное человечество» уже прочтёт всю необходимую информацию в источниках типа VideoCardz, которым NDA не писаны, но нам хотелось бы придерживаться официального регламента. Как и было обещано, сегодня NVIDIA представила новые графические решения для ноутбуков, и формально новинок только три, но каждая может иметь вариацию Max-Q со сниженным уровнем энергопотребления.

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Источник изображения: NVIDIA

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Первоначально планировалось, что в середине апреля в продажу начнут поступать игровые ноутбуки на базе GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce GTX 1650 Ti, самый доступный из них оценён в $699, а общий ассортимент моделей со временем достигнет 100 штук. Как все эти условия будут реализованы при текущих проблемах пандемического характера, остаётся только догадываться.

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Источник изображения: NVIDIA

Собственно, это и есть те новые продукты, анонс которых финансовый директор NVIDIA обещала до конца апреля. С их выходом меняется и рыночное позиционирование мобильных продуктов GeForce. Например, GeForce RTX 2080 полностью уступает место версии SUPER, а оба варианта GeForce RTX 2070 смогут существовать параллельно. В нижней части ценового диапазона GeForce GTX 1050 уступит место GeForce GTX 1650.

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Теги

nvidia turing игровые ноутбуки geforce rtx max-q
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