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AMD Radeon Instinct предлагает клиентам Microsoft Azure разделение ресурсов GPU

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Первого апреля компания AMD на страницах корпоративного блога рассказывала о серьёзных вещах. В сотрудничестве с Microsoft Azure были запущены новые облачные серверные системы серии NVv4, которые сочетают центральные процессоры AMD EPYC 7742 и графические процессоры Radeon Instinct MI25.

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Источник изображения: Microsoft

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Особенностью последних является возможность разделения ресурсов графического адаптера между несколькими клиентами в виртуальной среде. Формально, Radeon Instinct MI25 оснащается 16 Гбайт памяти типа HBM2, но в облачных сервисах Azure клиентам доступны и «промежуточные» объёмы от 2 до 8 Гбайт. Это удобно для тех случаев, когда пользователю много целого ускорителя, но полностью без него обойтись не получится. AMD утверждает, что студентам, которые должны выполнять работу в среде 3D-проектирования, но не располагают собственными достаточно производительными компьютерами, аренда «облака» в данном случае подойдёт оптимально. За аренду 2 Гбайт памяти, например, нужно платить не более 14,6 рублей в час, что существенно доступнее аренды альтернативных конфигураций с «целыми» GPU.

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Теги

microsoft gpu vega hbm2 radeon instinct облачные сервисы
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