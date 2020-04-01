По традиции, в последние дни первого квартала генеральный директор Intel Роберт Суон (Robert Swan) выступил с обращением к сотрудникам компании, подготовив почву для публикации квартальной отчётности. В иллюстративном материале к годовому отчёту, между прочим, сегмент ускорителей нейронных сетей описывается весьма неопределённо.

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Источник изображения: Intel

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В этом контексте Intel не упоминает ни недавно приобретённую Habana Labs, ни пущенную под нож оптимизации Nervana, разработками которой она ещё недавно гордилась. По всей видимости, миновав переходный период, Intel начнёт упоминать в этой сфере разработки израильской компании Habana Labs, которые к тому времени обретут какие-то внятные очертания.