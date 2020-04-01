Високосный год для Intel окажется тяжёлым
Пока ресурсы типа TechPowerUp находят забавным фабриковать всякие первоапрельские розыгрыши про 16-ядерные процессоры Intel, аналитики Northland Securities на полном серьёзе не обещают компании лёгкой жизни после завершения первого квартала текущего года.
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рекламаСам по себе минувший квартал будет для Intel достаточно успешным, ведь спросом пользовались не только серверные, но и мобильные процессоры. Однако ко второму кварталу, как убеждены эксперты, клиенты уже закупятся не только серверными системами, но и ноутбуками, а количество безработных в США и Европе начнёт стремительно расти. Этим несчастным людям не будет дела не только до новых ноутбуков, но и до самой удалённой работы, поскольку от экономического кризиса пострадают именно те отрасли, где такая форма трудовой деятельности не приживается в силу ряда причин.
Во втором полугодии усилится конкуренция с AMD, а наращивание собственных производственных мощностей обернётся для Intel сокращением нормы прибыли. Повышение процентных ставок по кредитам ударит по финансовому положению процессорного гиганта, поскольку сейчас у него долгов на $29 млрд, а расходовать весомую часть этих денег корпорация собирается на выплату дивидендов и выкуп акций. То есть, практической пользы основному виду деятельности эти заимствования не принесут. Всё это позволяет Northland Securities ухудшить прогноз по курсу акций Intel с $70 до $60.
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