Утилита AIDA64 Extreme готова к выходу материнских плат MSI серии Z490
В былые годы первого апреля можно было встретить пёструю палитру вводящих в заблуждение новостей – так называемых розыгрышей, но в наше суровое время даже NVIDIA воздержалась от этой странной традиции. Список изменений в обновлённой версии утилиты AIDA64 Exreme был опубликован 31 марта, а потому не содержит несерьёзной информации.
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рекламаПомимо прочего, он позволяет узнать, что эта утилита уже готова учитывать особенности материнских плат MSI, основанных на наборе логики Intel Z490. По последним данным, анонс этой платформы может состояться в конце текущего месяца, поэтому подготовка со стороны разработчиков AIDA64 Extreme ведётся заблаговременно.
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