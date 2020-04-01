Спрос на классические ЖК-панели неуклонно ослабевает, поскольку заказчики отдают предпочтение более прогрессивным технологиям типа квантовых точек или OLED в различных вариациях. Apple для некоторых своих смартфонов продолжает закупать ЖК-панели производства многострадальной Japan Display, но это не спасает японского производителя от планомерной распродажи имущества.

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Как сообщает Nikkei Asian Review , вчера Japan Display отчиталась о достижении договорённости с одним из клиентов о продаже бывшего в употреблении оборудования по производству ЖК-панелей с предприятия в японской префектуре Ишикава. Спрос на профильную продукцию снижался, и с июля предприятие работало не на полную мощность.

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Источник изображения: Reuters

JDI выручит в рамках этой сделки $200 млн, которые потратит на покрытие текущих потребностей. Ранее Japan Display параллельно вела переговоры с Apple и Sharp, но последняя из компаний замедлила обсуждение сделки на фоне коронавируса, поэтому продажу активов предприятия решено было провести в два этапа. Сначала Apple купит оборудование, а позднее JDI рассчитывает договориться с Sharp о реализации производственных корпусов. У компании остаётся ещё одно предприятие по производству ЖК-панелей в префектуре Чиба, оно продолжит работу с полной загрузкой в соответствии с уровнем спроса.