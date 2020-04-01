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AMD Ryzen 5 3600 выбился в лидеры мартовских продаж MindFactory

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Не приходится сомневаться, что один и тот же исходный материал в изложении блогеров будет подан под миллиардом различных соусов, поскольку нынешняя весна лучше всего характеризуется строчкой из песни: «время есть, а денег нет, и в гости некуда пойти». Отметим главные тенденции, характерные для мартовской статистики продаж известного немецкого интернет-магазина MindFactory.de.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Во-первых, по сравнению с февралём выросло общее количество проданных процессоров, и вряд ли два дополнительных дня имели решающее влияние на результат марта. Доля продукции AMD в натуральном выражении выросла с 87% до 88%, больше всего прибавил в популярности Ryzen 5 3600, хотя и по линии Ryzen 7 3700X наблюдался заметный прогресс.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

В показателях выручки популярность последнего тоже была хорошо заметна. В денежном выражении на долю продукции AMD пришлось 84%. В ужавшихся столбцах, отвечающих за описание структуры продаж процессоров Intel, заметную долю представляют Core i9-9900K и Core i7-9700K.

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Источник изображения: Imgur, Ingebor

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Всего за четыре месяца доля процессоров AMD Matisse среди всей продукции этой марки выросла с 55% до 71% в натуральном выражении, и с 71% до 80% в показателях выручки. Среди продукции Intel однозначно доминируют представители семейства Coffee Lake Refresh: 84% в натуральном выражении и 89% в показателях выручки.

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