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ASUS дарит антивирус Dr. Web при покупке флагмана ZenFone 6

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Тайваньская компания ASUS в 2020 году ещё не представила ни одного смартфона. Её основным флагманом, нацеленным на массовую аудиторию, является модель ASUS ZenFone 6. Сейчас российское подразделение компании проводит акцию – все покупатели смартфона получат в подарок лицензию Dr.Web Mobile Security сроком 1 год.



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ASUS ZenFone 6 оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 855. Оперативной памяти под капотом смартфона установлено 6 ГБ, а встроенное хранилище имеет вместимость 128 ГБ. За питание отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по технологии Qualcomm Quick Charge 4.0. Модель работает на базе операционной системы Android 10, имеет чип NFC и поддерживает бесконтактную оплату.

Главной особенностью флагмана является поворотная камера, которая может использоваться и как основная, и в качестве фронтальной. Она основана на базе главного модуля разрешением 48 Мп с сенсором Sony IMX586 и широкоугольного на 13 Мп. Использование такой конструкции позволило отказаться от выреза на лицевой панели и уменьшить ширину рамок вокруг экрана. Сам дисплеем имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,4 дюйма.

Смартфон доступен в России в серебристой и чёрной расцветках. Цена ASUS ZenFone 6 составляет 42 990 рублей.
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asus антивирус ass zenfone 6 dr. web zenfone 6
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