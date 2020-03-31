Всего лишь несколько недель осталось до первой годовщины существования Huawei под усиленными американскими санкциями, которые планомерно переросли в масштабную «торговую войну» с США, нормализация отношений в которой наметилась лишь на исходе прошлого года. Агентство Reuters поделилось высказываниями руководства Huawei с квартального отчётного мероприятия, и начать следует с изучения укрупнённой финансовой статистики.

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Источник изображения: Reuters

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Совокупная выручка Huawei в прошлом году выросла на 19% до $121 млрд, причём выручка на направлении потребительских продуктов, к которому относятся и смартфоны, выросла сразу на 34%, пусть и за счёт преимущественно внутреннего рынка КНР. Местные потребители начали активнее покупать продукцию Huawei после усугубления ситуации с американскими санкциями, это был своего рода акт патриотической солидарности, который увеличил долю марки на внутреннем рынке смартфонов с 27% до 38,5%.

Чистая прибыль Huawei по итогам 2019 года выросла на 5,6%, что является самым низким показателем прироста за три последних года. В телекоммуникационном сегменте, который отвечает за выпуск базовых станций для сетей связи, выручка компании выросла всего на 3,8%. Руководство Huawei до сих пор публично выражает недоумение поведением американского правительства, и рассчитывает на содействие со стороны китайских властей. КНР может мстить за Huawei собственными ограничительными мерами в сфере внешней торговли, как считают представители компании.

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Обсуждаемая на уровне слухов ситуация с блокированием доступа Huawei к услугам TSMC не пугает китайскую компанию. Во-первых, она может закупать готовые процессоры для смартфонов у Samsung, MediaTek и Unisoc. Во-вторых, этим же компаниям может быть поручена разработка процессоров по заказу Huawei. У компании есть подразделение HiSilicon, которое отвечает за разработку процессоров, но их выпуском занимается TSMC, на которую американские власти могут оказать давление на следующем этапе технологического противостояния с Китаем. Текущий год руководство Huawei готово признать самым тяжёлым в своей истории, поскольку к давлению со стороны США добавляется фактор коронавируса и глобального экономического кризиса.