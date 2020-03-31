Gigabyte пытается заинтересовать моделистов-робототехников
Не за горами первое апреля, и в сложной эпидемиологической обстановке этот праздник может оказаться грустным, а не весёлым. Тем не менее, считающие забавным вводить потребителей в заблуждение компании не отказываются от традиций. Компания Gigabyte Technology, например, интригует посетителей своего сайта специальным разделом, посвящённым якобы предстоящему выпуску наборов для самостоятельной сборки фигур роботов.
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рекламаБольшим разнообразием ассортимент моделей не отличается, что уже само по себе настораживает – меняется только цветовое оформление.
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Компания обещает представить эти странные изделия в текущем году, хотя привычная для второго апреля «амнистия розыгрышей» вполне позволит ей избежать ответственности за свои слова. Осталось только дождаться, когда завтрашний день окажется позади.
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