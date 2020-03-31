По злому року судьбы, именно Италии было суждено стать эпицентром вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе, а потому меры по самоизоляции в этой стране выражены достаточно сильно. Сделав небольшую передышку на выходные, итальянский энтузиаст GRIFF продолжил свои эксперименты в сфере ретроклокинга, на этот раз перейдя на использование материнской платы Asus P4C800-E Deluxe на базе набора логики Intel 875P.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Небольшая пауза в экспериментах с разгоном позволила энтузиасту приступить к новому циклу со свежими силами, иллюстрации к своим опытам он стал снабжать именной табличкой. Кроме того, теперь охлаждение разгоняемых процессоров повысило свою эффективность, поскольку система фазового перехода относится к каскадному типу.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

Процессор Intel Pentium 4 поколения Northwood, которое выпускалось по 130-нм технологии, при помощи каскадной системы фазового перехода удалось разогнать с 3.4 до 4.8 ГГц. Это позволило процессору занять первое место в модельном зачёте в wPrime 32M с результатом 48,95 секунды.