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Blackview BV6100 – бюджетный смартфон для учёбы на дому

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В связи с пандемией коронавируса множество студентов и учеников во всех странах мира вынуждено экспериментировать с учёбой на дому. Однако, далеко не каждая семья готова потратить 400 долларов на покупку планшета для учёбы. Но эту проблему решает защищённый смартфон Blackview BV6100 с огромным дисплеем.



В телефоне используется матрица диагональю 6,88 дюйма, которая идеально подходит для выполнения учебных заданий. С такими размерами смартфон может заменить планшетный компьютер. Но главным преимуществом Blackview BV6100 является невысокая стоимость. Цена смартфона составляет 190 долларов, но в рамках распродажи на AliExpress модель можно купить менее чем за 126 долларов.

Купить Blackview BV6100 со скидкой




Корпус Blackview BV6100 имеет защиту от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68 и IP69K. Это значит, что его можно погрузить под воду на глубину до 150 см и продержать там в течение 30 минут. А в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса вы можете просто помыть смартфон под водой из крана.

Модель также обзавелась защитой по военному стандарту MIL-STD-810G. Это значит, что она не боится падений и экстремальных температур. Поэтому даже если вы уроните смартфон, можно не переживать за его сохранность.

В дополнение к прочному корпусу Blackview BV6100 предлагает хорошую автономность. Для этого под капотом предусмотрен аккумулятор ёмкостью 5580 мАч.



В завершение добавим, что на AliExpress по скидке доступны и другие смартфоны китайской компании. В частности, это флагманы с тепловизором BV9900 Pro и BV9800 Pro, а также модель BV9100 с аккумуляторной батареей на 13 000 мАч. Со всеми предложениями можно ознакомиться по этой ссылке.
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