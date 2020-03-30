Долгожданный игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 смог объединить 7-нм гибридный процессор AMD Ryzen 7 4800HS и дискретный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, сегодня был снят запрет на публикацию обзоров новинки, чем и воспользовались многие обозреватели, включая представителей японского сайта Navi.co.jp. Они опубликовали фотографию материнской платы этого ноутбука.

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Источник изображения: Navi.co.jp

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Если оставить за бортом «цветовой символизм» в виде красного текстолита, то внимание следует обратить на компоновку элементов системы охлаждения ноутбука. Забор воздуха осуществляется через прорези на задней грани корпуса, вентиляторы расположены симметрично у левого и правого бока. Они выбрасывают нагретый воздух за пределы корпуса. Естественно, активно используются тепловые трубки, которые помогают отводить тепло от графического и центрального процессоров одновременно.