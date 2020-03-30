Похоже, планам Huawei по захвату мирового рынка смартфонов суждено споткнуться не только о сопротивление американских властей, но и о банальное насыщение этого рыночного сегмента. Добавим сюда сложности, возникшие в сфере трансграничной торговли в результате вспышки коронавируса, и публикация на страницах Nikkei Asian Review не покажется такой уж неожиданной.

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Источник изображения: NVIDIA

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Японское агентство утверждает, что Huawei Technologies ставит перед собой цель к 2025 году занять доминирующее положение на китайском рынке систем для автопилота. Компания не планирует выпускать автомобили своими силами, но системы автоматизации управления она для них поставлять готова. Профильное подразделение было создано ещё в прошлом году, а в этом будет значительно увеличено количество практических тестов. Подобные амбиции на крупнейшем в мире авторынке вполне соответствуют масштабам бизнесе Huawei Technologies. В данной ситуации она меньше зависит от внешних рынков, но главное в данном случае – не стать жертвой интриг американских властей, которые пытаются отлучить Huawei от TSMC, которая выпускает для китайцев передовые процессоры по их заказу.