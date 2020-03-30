Не секрет, что в наступающем месяце Intel предложит новые модели 14-нм процессоров Comet Lake как в мобильном, так и в настольном сегменте, пусть и существенным разрывом во времени. Эту информацию сегодня смог подтвердить и вездесущий сайт DigiTimes, но с незначительной оговоркой.

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Источник изображения: NVIDIA

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По мнению источников из числа поставщиков комплектующих, дебют новых процессоров и чипсетов Intel не позволит существенно оживить рынок, который подавлен экономическими последствиями коронавируса. Компания MSI в этой ситуации оптимизма не теряет, утверждая, что во втором квартале её выручка постепенно будет двигаться вверх после появления на рынке новых продуктов Intel, AMD и NVIDIA.

Следует иметь в виду, что MSI в этом контексте наверняка возлагает особые надежды на сегмент игровых ноутбуков, в котором она несколько лет назад обосновалась одной из первых. Специфика апрельских анонсов такова, что основная их часть имеет отношение именно к игровым ноутбукам. AMD начнёт поставки 7-нм гибридных процессоров Renoir, NVIDIA представит новые мобильные дискретные продукты, а Intel предложит процессоры серии Comet Lake-H. Нет ничего удивительного, что MSI с надеждой смотрит в апрель.