Как известно, ожидание праздника лучше самого праздника – этот принцип работает даже в Германии, где представители сайта 3DCenter провели опрос среди 1340 своих читателей на тему ожидаемой ценовой политики NVIDIA в отношении семейства видеокарт Ampere.

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Источник изображения: 3DCenter

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Самой представительной оказалась группа респондентов, считающая, что цены на Ampere будет слегка выше текущих цен на Turing (39,1%). Сектор красного цвета представляет 22,2% респондентов, которые убеждены, что цены будут существенно выше, чем в случае с Turing. Почти четверть опрошенных (24,3%) надеется, что цены останутся на прежнем уровне. Около девяти процентов респондентов находят причины считать, что цены окажутся чуть ниже, а 5,4% опрошенных верят, что цены будут существенно ниже. И всё же, перевес на стороне пессимистов и реалистов, которые убеждены, что с выходом видеокарт NVIDIA следующего поколения цены поднимутся.