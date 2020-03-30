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Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere

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Как известно, ожидание праздника лучше самого праздника – этот принцип работает даже в Германии, где представители сайта 3DCenter провели опрос среди 1340 своих читателей на тему ожидаемой ценовой политики NVIDIA в отношении семейства видеокарт Ampere.

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Источник изображения: 3DCenter

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Самой представительной оказалась группа респондентов, считающая, что цены на Ampere будет слегка выше текущих цен на Turing (39,1%). Сектор красного цвета представляет 22,2% респондентов, которые убеждены, что цены будут существенно выше, чем в случае с Turing. Почти четверть опрошенных (24,3%) надеется, что цены останутся на прежнем уровне. Около девяти процентов респондентов находят причины считать, что цены окажутся чуть ниже, а 5,4% опрошенных верят, что цены будут существенно ниже. И всё же, перевес на стороне пессимистов и реалистов, которые убеждены, что с выходом видеокарт NVIDIA следующего поколения цены поднимутся.

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Теги

nvidia финансы видеокарты ampere
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Сейчас обсуждают

PaulERm
09:40
Так эти параметры для многих приоритетны, кому нужен шум и нагрев комплектухи? По этой причине сто лет ни чего не покупаю от красных. Да и сколько было от них видях, постоянно какие то косяки проскаки...
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Kopcheniy
09:40
Брал за 8к дней 10 назад, дешевле нету, только 3-гиговые версии за 6к.
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
enot52rus
09:39
Что-то мне кажется при выходе ддр5 ты не побежишь брать проц+мать+память по х2 прайсу, а будешь дальше сидеть не "сгоревшей" ддр4 ещё года 2
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Kopcheniy
09:39
На равных частотах разница между 5700 и 5700ХТ не дойдет и до 10%, при этом обычная 5700 жрет меньше.
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Sayros
09:38
куда еще дороже. 800 $ на старте продаж, это еще более менее
Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere
smaximaa
09:37
Удивлюсь, если цены будут ниже тьюрингов
Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere
Kopcheniy
09:37
Тут видимо имелось ввиду образно сгорит, типа потребление вырастет. Хотя для большинства и 8 ГБ вполне достаточно, если в последние игры не играть
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
михаил 1983 123
09:36
именно сейчас согласен,т к взял за 10.5 кило 3600
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
RangerXP
09:35
Все от предложения АМД зависит. Получится у них топ за разумные деньги - Хуан поставит адекватный прайс, нет - цифры с потолка возьмет.
Большинство немецких респондентов ожидают более высоких цен на NVIDIA Ampere
Kopcheniy
09:34
И тем не менее, при равной цене на б/у другу я взял 1060 6, а не 580 8. Обе были от Gigabyte. Потребление у 1060 6 даже за 100 Вт не выходило, хотя штатный биос заложен был на 180 Вт, вместо референсн...
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
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