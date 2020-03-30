Британский энтузиаст Voxer82 избрал выигрышную для себя стратегию экспериментов с экстремальным разгоном редкой и дорогой видеокарты NVIDIA TITAN RTX. Он справедливо предположил, что оснащение действующего флагмана NVIDIA водоблоком позволит занять первые места в тех тестах, которые опираются на вычислительные способности графического процессора.

реклама

Источник изображения: HWBot, Voxer82

реклама

Судя по скудной иллюстрации, собранная энтузиастом система жидкостного охлаждения оснащается крупным радиатором с целой батареей вентиляторов – такой при необходимости можно выставить на балкон или в другую зону с доступом прохладного воздуха.

Частоты видеокарты удалось поднять до 2175/13002 МГц, что позволило занять первое место в модельном зачёте GPUPI v3.3 32B с результатом 2 минуты 36,366 секунды. Среди одиночных видеокарт это соответствует третьему месту. В классическом тесте GPUPI 1B система получила результат 2,893 секунды и первое место в модельном зачёте.