Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СЖО помогла NVIDIA TITAN RTX установить пару рекордов в GPUPI

+
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Британский энтузиаст Voxer82 избрал выигрышную для себя стратегию экспериментов с экстремальным разгоном редкой и дорогой видеокарты NVIDIA TITAN RTX. Он справедливо предположил, что оснащение действующего флагмана NVIDIA водоблоком позволит занять первые места в тех тестах, которые опираются на вычислительные способности графического процессора.

реклама

Источник изображения: HWBot, Voxer82

реклама

Судя по скудной иллюстрации, собранная энтузиастом система жидкостного охлаждения оснащается крупным радиатором с целой батареей вентиляторов – такой при необходимости можно выставить на балкон или в другую зону с доступом прохладного воздуха.

Частоты видеокарты удалось поднять до 2175/13002 МГц, что позволило занять первое место в модельном зачёте GPUPI v3.3 32B с результатом 2 минуты 36,366 секунды. Среди одиночных видеокарт это соответствует третьему месту. В классическом тесте GPUPI 1B система получила результат 2,893 секунды и первое место в модельном зачёте.

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон водоблок gpgpu nvidia titan rtx
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СЖО помогла NVIDIA TITAN RTX установить пару рекордов в GPUPI
+
AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.45 ГГц обновил рекорд HWBot x265 4K
2
Архитектурно процессоры Intel Comet Lake очень близки к Skylake
22
Коллекционная GeForce RTX 2080 Ti доступна за 350 тысяч рублей
25
В разработке находится дюжина платформ с поддержкой DDR5
6
Глава AMD ежедневно думает о будущих продуктах
13

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 51
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
24
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
8
ТОП 5 уникальных находок с AliExpress, о которых Вы могли не знать. Виртуальная реальность с AliExpress
5
Обзор смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro от обычного пользователя
18
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
5
Топ 20 эксклюзивов GOG galaxy - наши любимые старые игры
3
Тестирование процессорозависимости Resident Evil 3 Remake - сравнение двух методик тестирования и неожиданные выводы
26
Тур по компьютерным фабрикам Тайваня, самое время для экскурсий – решил американский энтузиаст Стив Бёрк
+
Обзор беспроводных колонок Sven PS-240 и Sven PS-88
1
Некроклокинг - максимальный разгон и тестирование Palit GTX 260 в 2020 году
2

Сейчас обсуждают

ExtenZ
08:10
Привет. А какой моник от Асера взяли?
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Иван Романов
08:03
почему я купил электровеласипед а не новую иномарку))
Почему я не стал покупать AMD Ryzen 5 3600/2600, а купил именно Ryzen 5 1600 в 2020 году
Evgenius Sol
08:01
Правильный ценник этого говна для лохов на 50$ меньше
NVIDIA бесплатно увеличит производительность видеокарты GeForce GTX 1650 получив от этого дополнительную прибыль
Vladyslav Pokul
07:59
😂😂😂
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
Vladyslav Pokul
07:58
Может проседаниями, приседают в зале и на стул? Вычитывайте материал прежде чем публиковать, стыдно.
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
Sergiu Bunacalea
07:57
Это же надо быть таким криворуким разработчиком, чтоб полноценные 8 ядер сливали 4 ядерному 7700к . На старте продаж rdr 2 только ленивый не поливал грязью , но сейчас само собой , что таких багов нет...
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
1820M
07:50
У мена обновление Windows 10 (KB4541335) вообще не ставиться.
Microsoft признала, что у Windows 10 есть проблема с интернетом
StonedAstronaut
07:47
Если она на VulkanAPI, то какой смысл тестировать, игры на нём запускаются даже на сливном бачке унитаза.
Doom Eternal против 40 видеокарт пенсионного возраста – на что способны «старички» 5-летней давности по версии Тechspot
FELSHER
07:44
Да конечно, срочно одевайся, беги за интелом, и брату купи!)) С ума то не сходи, прям заставляют!
Intel Core i3-10100T протестирован в UserBenchmark
Inttz
07:44
Что то с телефоном у вас не то,экранный сканер отпечатков действительно работает не так чувствительно,но камера фоткает моментально,никаких фоток в пол,тем более тормозов в меню,обновления чаще всего ...
Аналитики Яндекс.Маркета представили топ-10 самых популярных смартфонов за весь 2019 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем