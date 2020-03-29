Затянувшаяся подготовка к анонсу процессоров Intel Comet Lake-S вынудила некоторых потребителей возложить на них некоторые надежды с точки зрения прироста быстродействия, но необходимо помнить, что его обеспечит преимущественно небольшое улучшение частотного потенциала в рамках прежнего 14-нм техпроцесса, а также увеличение количества ядер у старшей модели до десяти штук. Архитектурно процессоры Comet Lake почти ничем не будут отличаться от предшественников, и это подтверждают источники, изучившие код программного эмулятора Intel для разработчиков, который позволяет имитировать работу с реальными процессорами разных поколений.

реклама

Источник изображения: Twitter, InstLatX64

реклама

Упоминание о близком родстве Skylake и Comet Lake в этом эмуляторе сделано открытым текстом. Данный факт был широко известен ранее, но теперь появилось ещё одно официальное подтверждение.