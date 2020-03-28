Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В разработке находится дюжина платформ с поддержкой DDR5

+
RTX 2080 Ti - цена снижена на порядок в Ситилинке
Успей на SuperSALE в Ситилинке
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
ASUS 2070 - почти по старой цене и дешевле других 2070
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Окончательные спецификации DDR5 всё ещё не опубликованы комитетом JEDEC, но участники рынка не собираются медлить с внедрением этого типа памяти. По словам компании Cadence, сейчас в разработке находится не менее дюжины различных платформ с поддержкой DDR5, и поставки этого типа памяти могут начаться в текущем году.

реклама

Строго говоря, на недавней квартальной отчётной конференции компания Micron заявила, что уже начала поставки образцов модулей DDR5 в исполнении RDIMM, корейская компания SK Hynix это сделала ещё раньше, а Samsung просто ведёт внутреннюю работу на этом направлении, и пока стесняется что-то заявлять публично.

реклама

Источник изображения: Cadence

На страницах корпоративного блога Cadence появилась интересная заметка о перспективах внедрения памяти типа DDR5. Поскольку эта компания предлагает клиентам интегрировать в их продукты контроллер памяти с поддержкой DDR5 и интерфейс физического уровня, она имеет достаточно объективное представление о количестве игроков рынка, рассчитывающих в ближайшие годы выпустить продукты с поддержкой нового типа памяти. Так вот, в разработке находится не менее двенадцати профильных проектов!

реклама

Если говорить о наиболее известных платформах, которые получат поддержку DDR5, то для Intel это будут 10-нм серверные процессоры Xeon семейства Sapphire Rapids, которые выйдут не ранее следующего года, а для AMD – серверные же процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4, которые тоже выйдут только в следующем году.

Первыми рынок начнут покорять модули памяти типа DDR5-4800, но в течение первых полутора лет присутствия на рынке память эволюционирует до DDR5-5200, а ещё через такое же время – до DDR5-5600. Ёмкость одного модуля может достигать и 24 Гбайт, что не совсем привычно, но позже появятся и модули объёмом 32 Гбайт. Постепенно объём одного модуля будет доведён до 256 Гбайт. В системе с поддержкой восьмиканального доступа может одновременно эксплуатироваться до 4 Тбайт оперативной памяти. Трёхмерная компоновка памяти со временем откроет новые перспективы перед производителями и клиентами.

Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

amd intel стандарты ddr5
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В разработке находится дюжина платформ с поддержкой DDR5
+
Глава AMD ежедневно думает о будущих продуктах
13
Tronsmart устраивает масштабную распродажу на AliExpress
1
AMD Phenom II X6 1100 T BE покорил частоту 6649 МГц
3
Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
7
Micron напомнил, как колебались цены на память за предыдущие пять лет
2

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
46
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
49
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
17
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
26
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
5
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
3

Сейчас обсуждают

Сверхчеловек
18:10
Посмотрел видео, ну и ерунда. Эффекта удовольствия от игры вообще нет. Не занимайтесь этой фигней и купите хотя бы просто попробовать для начала шлем в 200$+за доставку еще 35$. Стимулируйте себя лучш...
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
Губайдуллин Фармасьютикалс
18:09
Очевидно для тех кто не имеет VR, но сильно хочет поиграть в любом виде в что-то напоминающее хоть отдалённо HL, а тут сама HL от самих Valve.
Для Half-Life Alyx уже выпустили небольшой мод, позволяющий играть с клавиатурой и мышью
lesik78
18:09
Возглавит рубрику "Новости хайтек 50 лет назад" и будет ссылки бросать на свои высеры.
Intel нашла бесплатный способ увеличить производительность видеокарт AMD и NVIDIA в играх
max1024
18:07
я бы сказал так - не должен =) Но как будет на самом деле скоро узнаем, если опять не перенесут.
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition появился на Ebay
Максим Грув
18:06
Оо моя первая видяха
Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Ampere сдвигаются на конец 2020 года
Inttz
18:06
Ну сколько? 60Гб каждая?
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
Gosha
18:06
Я до сих пор его не прошел, даже не начинал, как игра хоть? Или на ютубе пройти?
The Witcher 3 получил трассировку лучей — новые ощущения обеспечены
Yolanda Tarska
18:04
Ядро улучшили, раньше такие частоты только под чиллером с напряжением 1.5+V. FX особый процессор, а сейчас в целом Интел и Амд похоже по число операций на такт, и главное, производительность на одной ...
Intel готовит процессор Core i9-10980HK с максимальной частотой 5,3 ГГц
LoL
18:01
В стоке он тоже 4,8 на 4 ядра берёт?))))
Intel готовит процессор Core i9-10980HK с максимальной частотой 5,3 ГГц
mimigen
18:01
Еще раз. Праздник самоизоляции. или Праздник во время самоизоляции. Есть различия?
Праздник самоизоляции - более 50 игр, а также множество премиального контента раздают бесплатно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем