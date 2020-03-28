Окончательные спецификации DDR5 всё ещё не опубликованы комитетом JEDEC, но участники рынка не собираются медлить с внедрением этого типа памяти. По словам компании Cadence, сейчас в разработке находится не менее дюжины различных платформ с поддержкой DDR5, и поставки этого типа памяти могут начаться в текущем году.

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Строго говоря, на недавней квартальной отчётной конференции компания Micron заявила, что уже начала поставки образцов модулей DDR5 в исполнении RDIMM, корейская компания SK Hynix это сделала ещё раньше, а Samsung просто ведёт внутреннюю работу на этом направлении, и пока стесняется что-то заявлять публично.

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Источник изображения: Cadence

На страницах корпоративного блога Cadence появилась интересная заметка о перспективах внедрения памяти типа DDR5. Поскольку эта компания предлагает клиентам интегрировать в их продукты контроллер памяти с поддержкой DDR5 и интерфейс физического уровня, она имеет достаточно объективное представление о количестве игроков рынка, рассчитывающих в ближайшие годы выпустить продукты с поддержкой нового типа памяти. Так вот, в разработке находится не менее двенадцати профильных проектов!

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Если говорить о наиболее известных платформах, которые получат поддержку DDR5, то для Intel это будут 10-нм серверные процессоры Xeon семейства Sapphire Rapids, которые выйдут не ранее следующего года, а для AMD – серверные же процессоры EPYC семейства Genoa с архитектурой Zen 4, которые тоже выйдут только в следующем году.

Первыми рынок начнут покорять модули памяти типа DDR5-4800, но в течение первых полутора лет присутствия на рынке память эволюционирует до DDR5-5200, а ещё через такое же время – до DDR5-5600. Ёмкость одного модуля может достигать и 24 Гбайт, что не совсем привычно, но позже появятся и модули объёмом 32 Гбайт. Постепенно объём одного модуля будет доведён до 256 Гбайт. В системе с поддержкой восьмиканального доступа может одновременно эксплуатироваться до 4 Тбайт оперативной памяти. Трёхмерная компоновка памяти со временем откроет новые перспективы перед производителями и клиентами.