Необычный очерк на уходящей неделе был опубликован на сайте CNN, он сочетал комментарии отраслевых аналитиков о феномене успеха AMD и фрагменты интервью с генеральным директором компании Лизой Су (Lisa Su). Она уже не раз говорила, что успех последних лет для AMD был предопределён теми стратегическими решениями, которые пришлось принять пять лет назад. AMD предпочла сосредоточиться на высокопроизводительных вычислениях, отказавшись от вероятных инициатив в сфере смартфонов или «интернета вещей».

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Источник изображения: CNN

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Следует отметить, к слову, что в прошлом году AMD всё-таки заключила лицензионное соглашение с Samsung, в результате которого графика первой из компаний появится со временем в мобильных процессорах второй, но это явно произойдёт не сразу.

В интервью CNN Лиза Су призналась, что следующие пять лет будут ещё более сложными с конкурентной точки зрения, и очередные стратегические решения приходится делать и сейчас. Как образно выразилась глава AMD, сейчас компания принимает «тонны таких решений». Ежедневно, по словам Лизы Су, руководству компании приходится обсуждать формирование перспективных планов на будущее. И это совершенно нормально для мира, в котором мы живём, как резюмирует она.