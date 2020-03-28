AMD Phenom II X6 1100 T BE покорил частоту 6649 МГц
Коронавирус, вынуждающий людей самоизолироваться, обострил спрос на старые ресурсы в условиях ограниченности новых. Бурно расцвёл так называемый ретроклокинг – разгон старых комплектующих. Некоторые европейские энтузиасты умудряются в сложных логистических условиях доставать жидкий азот, которым на год вперёд, в отличие от той же туалетной бумаги, запастись не получится. Бельгийский оверклокер Leeghoofd решил напомнить, что AMD уже давно предлагает потребительские процессоры с шестью ядрами, и разогнал Phenom II X6 1100T BE до 6649 МГц при помощи жидкого азота.
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рекламаПроцессор сохранил активность всех шести ядер. Увы, по частоте он удостоился только седьмого места в модельном рейтинге, но это не помешало ему занять первые места в wPrime 1024M (2 минуты 6,765 секунды на частоте 6142 МГц) и SuperPI 32M (11 минут 1,766 секунды на частоте 6394 МГц).
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