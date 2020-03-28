Компания Micron Technology не стала тянуть с публикацией квартального отчёта по форме 10-Q, данный 59-страничный документ немало внимания уделяет потенциальным рискам, с которыми сталкивается бизнес производителя памяти в этом сложном и непредсказуемом мире.

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Источник изображения: Micron Technology

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Один из многочисленных факторов риска – это колебания мировых цен на микросхемы памяти. Компания не может в полной мере контролировать стоимость памяти после того, как она приобретена участниками рынка, но статистику изменения отпускных цен она ведёт. Micron опубликовал данные о динамике средних цен реализации памяти типа DRAM и NAND за период с 2014 по 2019 годы. Видно, что для твердотельной памяти это была почти сплошная «чёрная полоса», хотя внутри некоторых отчётных периодов наверняка наблюдались отскоки цен. С оперативной памятью чуть лучше – цены на неё поднимались в 2017-2018 годах. Предыдущий год нельзя назвать успешным с точки зрения динамики цен, а уж текущий таит ещё больше опасностей для бизнеса.