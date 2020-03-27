Заложник итальянской эпидемиологической обстановки с псевдонимом GRIFF на исходе рабочей (в былые времена) недели взялся за разгон процессора Cyrix MII-300GP, который в прошлом веке изготавливался по 350-нм технологии и обеспечивал совместимость с разъёмом Socket 7. Вообще, в те времена одна материнская плата могла спокойно поочерёдно приютить процессоры нескольких разных производителей, и их общее количество превышало три наименования.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Как и всегда на протяжении «самоизоляционного марафона», основой для стенда служила материнская плата марки Soltek на основе набора логики VIA Apollo VP3.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

При помощи системы фазового перехода частоту процессора удалось поднять до 372 МГц, что выше предыдущего модельного рекорда сразу на десять процентов.