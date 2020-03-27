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Частоту Intel Pentium удалось поднять с 200 до 280 МГц

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Ретроклокинг чем-то похож на трофейную охоту в заповеднике: конкуренция не так высока, а риски минимальны, поскольку древние процессоры не очень-то дороги в пересчёте на современные цены. Найдя себе достойное занятие на время самоизоляции, итальянский маэстро ретроклокинга GRIFF минувшие сутки использовал для экспериментом сразу с несколькими процессорами, но начать рассказ о его свежих достижениях следует с Intel Pentium поколения P54CS, который имеет номинальную частоту 200 МГц.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Основой для стенда выступала материнская плата марки Soltek на основе набора логики VIA Apollo VP3.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

По данным автора эксперимента, частоту центрального процессора удалось поднять до 280 МГц при помощи системы фазового перехода. В принципе, инструментарий разгона в условиях самоизоляции не меняется день ото дня, зато обширная коллекция процессоров позволяет регулярно выступать в разных модельных зачётах. Валидацию CPU-Z удалось пройти на частоте 280 МГц, но типовые тесты процессор проходил на частоте 248 МГц, если не считать PiFast.

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За минувшие сутки подобным экспериментам подверглись ещё четыре родственных процессора Pentium: один поднял частоту с 90 до 154 МГц, второй – с 166 до 266 МГц, третий – с 100 до 172 МГц, четвёртый – с 150 до 248 МГц.

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intel экстремальный разгон pentium ретроклокинг
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