Micron купила пять тысяч ноутбуков для сотрудников, переведённых на удалёнку
Квартальный отчёт Micron Technology пестрел упоминаниями о высоком спросе на ноутбуки в связи с необходимостью переводить сотрудников на удалённую форму работы, и это вполне закономерно, поскольку компания тоже столкнулась с такой необходимостью. Как поясняет руководство Micron, в короткие сроки пришлось закупить партию из 5000 ноутбуков, чтобы распределить их среди сотрудников, переводимых на надомную работу.
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рекламаВсего в штате Micron трудится 37 000 человек, распределённых по 18 странам мира. На время пандемии прекращены все международные командировки. При наличии возможности сотрудники переводятся на удалённую работу, все возвращающиеся из-за рубежа специалисты обязаны проходить 14-дневный карантин. Предоставление служебных ноутбуков за счёт работодателя является обычной практикой в крупных корпорациях.
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