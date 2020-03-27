Поскольку корпорациям важно не потерять лицо в условиях пандемии нового коронавируса, они регулярно отчитываются о мерах поддержки, которую оказывают различным представителям сообщества в регионах присутствия. Компания Intel, в частности, заявила о выделении $4 млн на благотворительные цели, связанные с пандемией, в тех регионах планеты, где осуществляют деятельность её представительства и производственные партнёры.

реклама

Источник изображения: Intel

реклама

Эти деньги будут направлены на приобретение продуктов и медицинских принадлежностей не только в США, но и в Ирландии, Израиле, Коста-Рике, Индии, Малайзии, Мексике и Вьетнаме. Дополнительно сформирован благотворительный фонд, который будет пополняться из средств сотрудников Intel и пенсионеров компании. Сама Intel удвоит сумму средств, собранных таким образом, общая сумма достигнет $2 млн. Формирование фонда планируется завершить к 10 апреля. В Ирландии компания дополнительно пожертвует сто тысяч медицинских масок и других средств индивидуальной защиты для нужд местных медиков.