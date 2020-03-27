Недавний инцидент с утечкой технических данных, имеющих отношение к разработке графических процессоров AMD, по мнению опрошенных WCCFTech источников, не сможет причинить компании существенного вреда.

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Источник изображения: WCCFTech

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Обрывочные данные не имеют отношения к ключевым компонентам архитектуры, по ним нельзя воссоздать недостающие смежные элементы, их даже трудно применить для реализации на практике из-за специфики корпоративных стандартов. Для использования в качестве «информационной лазейки» они тоже малопригодны. По сути, как утверждает источник, единственным серьёзным последствием для AMD может стать лишь необходимость усилить меры по защите чувствительной информации.