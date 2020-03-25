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Всё возрастающая ценность информации в цифровую эпоху является катализатором для разного рода злоумышленников и любителей наживы, тем более, если дело касается таких гигантов как AMD: так, согласно информации ресурса TorrentFreak, в распоряжении некоего загадочного хакера оказался исходный код для текущих и будущих продуктов «красной команды», в том числе графических чипов под кодовыми именами Navi 10, Navi 21 (т. н. Big Navi) и Arden (Xbox Series X), часть которого был опубликован на Github.

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Серьёзность данной информации косвенно подтвердила сама компания AMD, специалисты которой обратились к владельцам вышеназванного веб-сервиса и, воспользовавшись DMCA (законом об авторском праве в цифровую эпоху), потребовали удалить репозиторий, что владельцы платформы незамедлительно и сделали.

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В своём официальном заявлении AMD сообщает, что в конце 2019 года с компанией связался некий человек, располагающий рядом файлов, относящихся к текущим и будущим графическим адаптерам компании, однако, по мнению специалистов «красной команды», данная «утечка» не окажет влияния на конкурентоспособность и безопасность продуктов. Впрочем, компания всё же обратилась к правоохранительным органам и ряду экспертов, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность.

Источник связался с предполагаемым хакером, и тот поведал достаточно интересные подробности: по его словам, конфиденциальные данные были обнаружены на взломанном компьютере одного из сотрудников, который не предпринял каких-либо мер по обеспечению безопасности исходного кода.

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Злоумышленник оценивает «утекшие» данные в 100 миллионов долларов, а если покупатель столь «лакомой» информации не найдётся, обещает опубликовать весь исходный код. Впрочем, файлы будут защищены паролями, которыми, по его словам, он поделится лишь с избранными лицами.