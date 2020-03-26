По знамёна борьбы с коронавирусом проекту Folding@home уже удалось призвать такое количество добровольцев, что суммарная производительность их компьютеров превысила на этой неделе полтора экзафлопса. Система распределённых вычислений многократно превзошла по своим возможностям самый производительный суперкомпьютер мира, пусть и в достаточно узкой сфере применения.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Как отмечает издание Tech Trader Daily , аналитикам Needham такого примера оказалось достаточно, чтобы поверить в потенциал акций NVIDIA. Авторы аналитической записки считают, что необходимость поиска методов эффективного противодействия новому коронавирусу подогреет спрос на видеокарты данной марки. Ещё в середине февраля акции NVIDIA стоили более $300, сейчас они подешевели до $246, но эксперты Needham ожидают скорого возвращения к уровню в $270.

Нельзя исключать, что уверенности инвесторам добавило и выступление финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress). На этой неделе она заявила о существовании стабильного спроса на все виды продуктов NVIDIA, за исключением разве что автомобильных компонентов. Отсутствие крупных кредитов и наличие около $11 млрд свободных денежных средств позволяют компании встречать новую волну кризиса во всеоружии, по мнению руководства. Правда, от выкупа акций она пока воздержится, но это связано с ожиданием закрытия сделки с Mellanox в текущем полугодии, которая потребует расходов в размере около $7 млрд.