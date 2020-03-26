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Micron готова превратить офисы и предприятия в госпитали

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Компания Micron Technology на этой неделе не только отчитывалась о результатах второго фискального квартала, который не совпадает с календарным. Производитель памяти перечислил те меры, которые предпринимает для борьбы с распространением коронавируса. Компания намеревается направить на эти цели до $35 млн, причём $10 млн из этой суммы будут так или иначе выплачены сотрудникам Micron, нуждающимся в материальной поддержке.

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Источник изображения: Пикабу

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В США разовую выплату в $1000 на человека получат все сотрудники Micron, чей годовой доход не превышает $100 000. В других странах присутствия сумма будет ниже, но данная программа охватит до 68% глобального персонала компании. Будут сформированы отдельные целевые фонды, которые после вынесения коллегиального решения направят на поддержку наиболее нуждающихся сотрудников до $5000 в виде материальной помощи.

Micron готова помогать школам и больницам в тех регионах, где осуществляет деятельность. Помощь будет оказана и в натуральном выражении: комплектами питания, медицинскими масками, предметами первой необходимости. Наконец, компания готова размещать в производственных корпусах и офисах заболевших коронавирусом, если мест в больницах перестанет хватать.

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