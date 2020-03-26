Спрос на серверную память взлетел, Micron может не справиться
Прислушиваясь к комментариям руководства Micron Technology на квартальной отчётной конференции, отраслевые эксперты больше ориентировались не на статистику прошедшего квартала, а на прогнозы относительно ближайшего будущего. Здесь производителю памяти удалось как порадовать, так и огорчить аудиторию.
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рекламаНачнём с проблем, порождённых коронавирусом. Поставки компонентов и материалов, необходимых для производства микросхем памяти, могут осуществляться с перебоями. Из-за этого Micron не только увеличивает складские запасы сырья, но и количество поставщиков, чтобы в меньшей степени зависеть от кого-то одного. Всплески спроса могут быть непредсказуемыми, поэтому Micron расширяет мощности по тестированию и упаковке микросхем памяти с некоторым опережением реальной потребности.
Возросшая сетевая активность поможет Micron продавать больше памяти для серверных систем, и это хорошая новость. Проблема заключается в том, что компания временами не справляется с потребностями клиентов, возможен периодический дефицит памяти для серверного применения. Сегмент ноутбуков тоже ожил с переходом студентов на дистанционное обучение, а сотрудников – на удалённую работу.
рекламаОт вспышки коронавируса будет страдать спрос на смартфоны, потребительскую электронику и автомобили. Micron перебрасывает ресурсы с направления смартфонов на серверное, чтобы меньше отставать от спроса. Подобные комментарии представителей Micron вызвали рост курса акций компании на пять процентов.
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