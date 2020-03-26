Представители самых разных профессий сейчас вынуждены оставаться дома, чтобы не способствовать дальнейшему распространению коронавируса. Итальянский оверклокер GRIFF давно пребывает в самоизоляции, и это позволяет ему больше времени уделять любимому занятию – разгону комплектующих тридцатилетней выдержки.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Недавно он взялся за процессор Intel Pentium семейства P54C, который в номинальном режиме должен работать на частоте 133 МГц.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

В материнской плате Soltek SL-54U5 на базе чипсета VIA Apollo MVP3 процессор при помощи системы фазового перехода удалось разогнать до 248 МГц. Это стало новым рекордом в модельном зачёте, одновременно были показаны лучшие результаты в PiFast, SuperPI 1M и wPrime 32M.