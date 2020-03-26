В базе данных торговых наименований корпорация Intel в этом месяце зарегистрировала новое обозначение – EVO. Сферы применения этой торговой марки описаны достаточно размыто, это может быть как программное решение, так и аппаратное.

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Источник изображения: Justia

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Помимо ноутбуков, планшетов, чипсетов и процессоров, в списке применимых компонентов значатся и видеокарты. В этом нет ничего удивительного, ведь компания полна решимости вернуться на рынок дискретной графики, а существующие обозначения серии DGx являются рабочими, а не торговыми. С другой стороны, регистрация прав на торговую марку ещё не означает, что Intel непременно ею когда-нибудь воспользуется.