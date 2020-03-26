Intel EVO: новая торговая марка прошла регистрацию
В базе данных торговых наименований корпорация Intel в этом месяце зарегистрировала новое обозначение – EVO. Сферы применения этой торговой марки описаны достаточно размыто, это может быть как программное решение, так и аппаратное.
реклама
рекламаПомимо ноутбуков, планшетов, чипсетов и процессоров, в списке применимых компонентов значатся и видеокарты. В этом нет ничего удивительного, ведь компания полна решимости вернуться на рынок дискретной графики, а существующие обозначения серии DGx являются рабочими, а не торговыми. С другой стороны, регистрация прав на торговую марку ещё не означает, что Intel непременно ею когда-нибудь воспользуется.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила