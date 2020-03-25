Старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер (Jeff Fisher) во время вчерашней трансляции, которая заменила компании церемонию открытия GTC 2020, рассказал о тех тенденциях, которые игровая индустрия наблюдала на начальных этапах вспышки коронавируса.

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Источник изображения: TechNode

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Необходимость самоизоляции, по его словам, вызвала увеличение количества игровых часов на 50%. Сперва это наблюдалось в Китае, а последние пару недель геймеры начали проводить больше времени за компьютерами в западных странах. В самом Китае, где распространены интернет-кафе, их аудитория пока не так активно возвращается на насиженные места: трафик посетителей пока не превышает 10-20% от уровня до начала эпидемии.