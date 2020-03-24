Конференция NVIDIA с участием финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress) и старшего вице-президента по продуктам для сегмента ПК Джеффа Фишера (Jeff Fisher) длилась целый час, но содержала не так много полезной информации. Когда речь зашла о выходе новых игровых консолей Sony и Microsoft с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне, старший вице-президент NVIDIA начал излучать незыблемую уверенность в устойчивости бизнес компании.

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Источник изображения: Forbes

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Во-первых, он заявил, что любители видеокарт крайне редко переключаются на игровые консоли, и вряд ли дебют нового поколения консолей что-то изменит в этом смысле. Во-вторых, он напомнил, что NVIDIA к моменту поступления новых консолей в продажу будет на протяжении двух лет предлагать видеокарты семейства GeForce RTX с поддержкой трассировки лучей, и она в этом смысле значительно опередила весь остальной рынок.

Когда речь зашла о попытках оценить быстродействие новых консолей Sony и Microsoft, Фишер сразу отмёл идею опираться на показатели в терафлопсах, поскольку эту единицу измерения он не считает практичной и объективной. Он просто предположил, что новые игровые консоли будут соперничать с видеокартами NVIDIA существующего поколения, которые расположены где-то между средним и верхним уровнем ассортимента Turing. Фишер вскользь добавил, что компания ведёт разработку продуктов нового поколения. И хотя этим его комментарии ограничились, логично ожидать, что новые видеокарты NVIDIA окажутся производительнее существующих, а игровым консолям конкурентов уготован многолетний жизненный цикл без обновлений аппаратной базы.

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Джефф Фишер пояснил, что внедрение поддержки трассировки лучей в игровых консолях можно только приветствовать, поскольку это пойдёт на пользу геймерской аудитории – разработчики начнут активнее внедрять данную технологию.