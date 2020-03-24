Несколько минут назад завершилась трансляция NVIDIA для инвесторов, в ходе которой финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) и старший вице-президент по продуктам для сегмента ПК Джефф Фишер (Jeff Fisher) на безопасном удалении от аудитории общались с аналитиками и представителями инвестиционного сообщества.

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Источник изображения: NVIDIA

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Поделиться свежими новостями сразу после завершения трансляции мы решили во избежание кривотолков, порождённых «третьими производными» от озвученной информации, которые неизбежно заполонят медийное пространство к утру. Итак, главный тезис, который представители NVIDIA повторили трижды на протяжении часового мероприятия – компания продолжает готовить к анонсу новые продукты, и некоторые из них успеют выйти до конца фискального квартала и повлиять на выручку в отчётном периоде.

Уместно будет напомнить, что фискальный квартал в календаре компании завершается в конце апреля, поэтому времени на подготовку анонса ещё предостаточно. Колетт Кресс в начале трансляции пояснила, что о тех продуктах, о которых глава компании предпочёл умолчать в конце марта, NVIDIA поведает в течение ближайших недель. Март ещё не закончился, а в апреле точно наберётся четыре недели, поэтому ожидание обещает быть и интересным, и трудным одновременно. Под занавес мероприятия финансовый директор NVIDIA повторила, что новые продукты компании готовятся к анонсу в соответствии с ранее намеченным графиком.