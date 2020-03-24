NVIDIA открыла бесплатный доступ к приложению, ускоряющему изыскания в области микробиологии
Текущую эпидемиологическую обстановку в мире NVIDIA оценивает как кризисную, а потому не только отменила GTC 2020 в традиционной форме и призвала владельцев видеокарт участвовать в проектах распределённых вычислений, но и сообщила в корпоративном блоге, что на 90 дней открывает бесплатный доступ к платформе Parabricks, позволяющей ускорять расчёты в сфере микробиологии с привлечением ресурсов графических процессоров марки.
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рекламаБелковые последовательности платформа позволяет обрабатывать в 50 раз быстрее, чем при использовании только ресурсов центральных процессоров. Расшифровка генома может сокращаться с нескольких дней до десятков минут, если использовать одиночный сервер с графическими процессорами NVIDIA. Сейчас компания ведёт переговоры с провайдерами облачных сервисов и суперкомпьютерными центрами, чтобы привлечь их аппаратные ресурсы к поиску путей борьбы с коронавирусом.
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