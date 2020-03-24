Известный миллиардер Илон Маск (Elon Musk) довольно скептически настроен по поводу опасности коронавируса для основной части населения, но это не мешает ему отзываться на просьбы о помощи, исходящие от американских властей. Поговорив на днях с мэром Нью-Йорка о возможности снабжения больниц мегаполиса аппаратами искусственной вентиляции лёгких, Маск в первую очередь осуществил поставку медицинского оборудования этого типа в Калифорнию, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: ResearchGate

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Партию из 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких Маск закупил в Китае, а затем доставил самолётом в Лос-Анджелес, максимально сократив процедуру таможенного оформления. От разговора с губернатором Калифорнии до поставки аппаратов прошло всего несколько дней. Сейчас прибывшее из Китая оборудование ожидает распределения по медицинским заведениям штата, в котором живёт и работает Илон Маск. Власти попутно отмечают, что им потребуется до пятидесяти тысяч дополнительных мест в больницах, а медицинскому персоналу нужно до миллиарда комплектов средств индивидуальной защиты для работы с заразившимися пациентами. Некоторые предприятия штата уже переоборудованы для выпуска медицинских халатов и масок.