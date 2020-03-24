Власти Калифорнии получили от Илона Маска партию аппаратов искусственной вентиляции лёгких
Известный миллиардер Илон Маск (Elon Musk) довольно скептически настроен по поводу опасности коронавируса для основной части населения, но это не мешает ему отзываться на просьбы о помощи, исходящие от американских властей. Поговорив на днях с мэром Нью-Йорка о возможности снабжения больниц мегаполиса аппаратами искусственной вентиляции лёгких, Маск в первую очередь осуществил поставку медицинского оборудования этого типа в Калифорнию, как отмечает Bloomberg.
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рекламаПартию из 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких Маск закупил в Китае, а затем доставил самолётом в Лос-Анджелес, максимально сократив процедуру таможенного оформления. От разговора с губернатором Калифорнии до поставки аппаратов прошло всего несколько дней. Сейчас прибывшее из Китая оборудование ожидает распределения по медицинским заведениям штата, в котором живёт и работает Илон Маск. Власти попутно отмечают, что им потребуется до пятидесяти тысяч дополнительных мест в больницах, а медицинскому персоналу нужно до миллиарда комплектов средств индивидуальной защиты для работы с заразившимися пациентами. Некоторые предприятия штата уже переоборудованы для выпуска медицинских халатов и масок.
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