Прогнозы на второй квартал: спрос на серверы вырастет, на ноутбуки – вряд ли
Контрактные производители серверного оборудования со страниц ресурса DigiTimes выражают надежду, что второй квартал текущего года обернётся для них увеличением объёмов поставок продукции. Коронавирус в данном сегменте рынка способен сыграть положительную роль, поскольку спрос на «облачные» сервисы в условиях самоизоляции растёт стабильными темпами. Вырос спрос на твердотельную память, но только не со стороны потребительского сегмента.
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рекламаИ вообще, тот же источник сообщает, что в сегменте ноутбуков второй квартал принесёт некоторое увеличение объёмов продаж в последовательном сравнении, но оно не будет заметным. Стало быть, ожиданиям резкого увеличения спроса на ноутбуки из-за необходимости обеспечить всех надомных сотрудников служебными компьютерами не суждено реализоваться, если верить первоисточнику.
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