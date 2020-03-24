Новые упоминания о 10-нм процессорах Intel Elkhart Lake появились на сайте ЕЭК
Замеченные в январе в таможенной базе данных ЕЭК экземпляры процессоров Intel Elkhart Lake были близки по своей маркировке к серийным образцам, что позволяло рассчитывать на их скорый анонс, но карты производителю наверняка спутал коронавирус. Тем более, что 10-нм процессоры Elkhart Lake найдут применение во встраиваемых системах, разработчики которых обычно «долго раскачиваются».
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рекламаНовая запись с упоминанием о процессорах Elkhart Lake в том же источнике использует более замысловатое описание двух образцов. С другой стороны, свежая запись позволяет утверждать, что перемещение процессоров по миру всё-таки продолжается, и они наверняка скоро будут представлены целевым потребителям. Обывателям это событие будет интересно преимущественно тем, что на рынке появится ещё один 10-нм продукт Intel.
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