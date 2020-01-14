Вообще, в прошлом году представители Intel дали понять, что процессоры Lakefield с пространственной компоновкой Foveros станут вторыми после Ice Lake массовыми 10-нм продуктами компании. Ассортимент моделей Ice Lake медленно, но верно расширяется, а о процессорах Lakefield мы чаще слышим в неофициальных источниках. Кстати, в октябре Microsoft пообещала, что устройство Surface Neo на основе этих процессоров появится в продаже к концу 2020 года.

реклама

Источник изображения: портал ЕЭК

реклама

Так или иначе, образцы процессоров Lakefield уже фигурируют в базе данных ЕЭК. Лаконичное описание позволяет понять, что пересечь российскую границу готовы квалификационные образы мобильных процессоров Lakefield, которые партнёры Intel будут использовать для тестирования собственных продуктов на их основе.

реклама

Источник изображения: портал ЕЭК

Одновременно упоминаются процессоры Elkhart Lake, анонс которых может состояться уже в текущем квартале. Они тоже будут выпускаться по 10-нм технологии, но сосредоточатся в сегменте встраиваемых решений и промышленных компьютеров.