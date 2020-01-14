Intel Lakefield и Elkhart Lake тоже засветились в таможенной базе данных
Вообще, в прошлом году представители Intel дали понять, что процессоры Lakefield с пространственной компоновкой Foveros станут вторыми после Ice Lake массовыми 10-нм продуктами компании. Ассортимент моделей Ice Lake медленно, но верно расширяется, а о процессорах Lakefield мы чаще слышим в неофициальных источниках. Кстати, в октябре Microsoft пообещала, что устройство Surface Neo на основе этих процессоров появится в продаже к концу 2020 года.
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рекламаТак или иначе, образцы процессоров Lakefield уже фигурируют в базе данных ЕЭК. Лаконичное описание позволяет понять, что пересечь российскую границу готовы квалификационные образы мобильных процессоров Lakefield, которые партнёры Intel будут использовать для тестирования собственных продуктов на их основе.
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Одновременно упоминаются процессоры Elkhart Lake, анонс которых может состояться уже в текущем квартале. Они тоже будут выпускаться по 10-нм технологии, но сосредоточатся в сегменте встраиваемых решений и промышленных компьютеров.
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